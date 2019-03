Imprese: Google nega di avvantaggiare in alcun modo le Forze armate cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso del web Google ha negato di essere impegnato in qualunque forma di collaborazione diretta o indiretta con le Forze armate cinesi. Lo riferisce la National Broadcasting Corporation (Nbc), dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ha ripreso una recente audizione parlamentare del capo dello Stato maggiore congiunto Usa, accusando Google di avvantaggiare le Forze militari cinesi a scapito degli Stati Uniti. Un portavoce dell’azienda ha negato esplicitamente che la società abbia collaborato in alcun modo con la Difesa di Pechino, ed ha aggiunto che Google collabora con il governo degli Stati Uniti, compreso il dipartimento della Difesa, in campi come la sicurezza informatica, il reclutamento e l'assistenza sanitaria. (segue) (Was)