Imprese: Google nega di avvantaggiare in alcun modo le Forze armate cinesi (2)

- Il generale Joseph Dunford, capo dello Stato maggiore congiunto delle Forze armate Usa, aveva affermato venerdì scorso che le operazioni di Google in Cina stanno avvantaggiando indirettamente le Forze armate cinesi. Il mese scorso diversi dipendenti di Google hanno firmato una petizione chiedendo alla direzione dell'azienda di annullare i lavori sul controverso progetto Dragonfly, il motore di ricerca censurato di Google per la Cina, spiegando che tale tecnologia aiuterebbe Pechino a opprimere le libertà e violare i diritti umani. Secondo Dunford, gli Stati Uniti osservano "con grande preoccupazione quando i partner industriali lavorano in Cina, sapendo che c'è un vantaggio diretto" per lo Stato cinese. Google è uscito pubblicamente dal mercato cinese nel 2010, citando le preoccupazioni relative alla repressione della libertà di espressione online. La società ha in programma però di rientrare in tale mercato lanciando Dragonfly, un programma che ha tentato di celare al pubblico Usa. (Was)