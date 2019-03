Aerospazio: Cina, azienda sviluppa droni ad energia solare

- China Aerospace Science and Industry (Casic) sta lavorando allo sviluppo di droni alimentati ad energia solare, per facilitare le comunicazioni di emergenza e l'osservazione del terreno. Lo ha riferito Zhang Hongwen, presidente della terza Accademia Casic di Pechino. L’istituto, ha dichiarato Zhang, ha compiutto "progressi soddisfacenti" nel programma Feiyun, che mira a realizzare una rete di droni alimentati ad energia solare in grado di fornire telecomunicazioni a lungo termine, nonché internet e servizi di osservazione a terra dallo spazio vicino. Zhang ha spiegato che l'accademia ha effettuato più di 100 voli di prova di un velivolo senza pilota ad energia solare nel 2018, ed ha ormai stabilito il design del drone e le capacità delle attrezzature montate su di esso durante i voli. (segue) (Cip)