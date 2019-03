Aerospazio: Cina, azienda sviluppa droni ad energia solare (2)

- "Il prossimo passo sarà l’avvio dei test sull'applicazione dei droni nelle comunicazioni marittime di emergenza, in vista della prova su larga scala del programma Feiyun", ha affermato Zhang."A partire dal 2020, intendiamo formare una rete di droni per mostrare e promuovere il suo utilizzo nel telerilevamento e nelle telecomunicazioni", ha aggiunto il dirigente. Meng Fanyuan, capo progettista del sistema Feiyun presso l'Accademia, ha detto che il drone ad energia solare ha un design aeronautico tradizionale ed è realizzato in materiali compositi ultraleggeri. Sarà in grado di svolgere diverse funzioni tradizionalmente affidate ai satelliti, ma a un costo molto inferiore, ha osservato Meng. "Una volta equipaggiata con dispositivi connessi a Internet, la rete basata sui droni sarà in grado di collegare gli utenti in aree remote, montuose e piccole isole via Internet, oltre ad avere la capacità di fornire servizi telefonici", ha spiegato Meng. (segue) (Cip)