Aerospazio: Cina, azienda sviluppa droni ad energia solare (3)

- Per "spazio vicino" si intende la regione dell'atmosfera terrestre tra 20 e 100 chilometri sopra il livello del mare, che comprende la stratosfera, la mesosfera e la termosfera inferiore. Si trova ad altitudini al di sopra della quale volano gli aerei di linea commerciali, ma sotto ai satelliti in orbita. Gli esperti dicono che lo spazio vicino è adatto per i droni ad energia solare perché non ci sono nuvole ad un'altitudine di 20 km o più, e il flusso d'aria è stabile in modo che essi possano utilizzare pienamente le loro celle solari per generare energia. Finché il sistema di alimentazione a energia solare resta in funzione, l'aeromobile può teoricamente rimanere in volo senza limiti di tempo. (Cip)