Cina: viceministro Commercio sottolinea importanza Associazione internazionale commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione internazionale del commercio cinese è una società importante che riunisce produzione e ricerca del governo nazionale. Lo ha osservato il viceministro del Commercio cinese, Qian Keming in occasione del nono Consiglio dell'Associazione internazionale del commercio cinese e del Meeting sull'analisi del commercio estero e della situazione economica 2019, che si sono tenuti a Pechino. Durante il duplice evento si è proceduto all'elezione della nuova dirigenza dell’ente, con Jin Xu come presidente, e Bian Zhenhu e Li Gang come vicepresidenti. Il viceministro ha parlato della nuova leadership ed ha espresso l’auspicio che studi a fondo e attui lo spirito del 19mo Congresso del Partito comunista cinese, e mantenga un alto grado di coerenza con il Comitato centrale del partito in termini di azioni ideologiche, politiche e operative. (segue) (Cip)