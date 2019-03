Cina: viceministro Commercio sottolinea importanza Associazione internazionale commercio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In primo luogo, occorre dare pieno campo ai vantaggi della ricerca di teoria economica e commerciale e concentrarsi strettamente sul tema della costruzione di un forte sviluppo economico e commerciale in Cina", ha spiegato Qian. Il viceministro ha aggiunto che è fondamentale rafforzare gli scambi commerciali con istituti di istruzione superiore, think tank, imprese chiave e altre associazioni imprenditoriali per migliorare l'influenza sociale. "Inoltre, va alimentato l'entusiasmo degli esperti, tramite attività di ricerca e scambio accademico internazionale per espandere l'influenza cinese nel mondo", ha sottolineato Qian. All'incontro di analisi del commercio estero e della situazione economica, il ricercatore dell'Istituto di economia dell'Accademia cinese delle scienze sociali, Yan Changhong, il capo ricercatore del China International Economic Exchange Center, Zhang Yansheng, e il ricercatore dell'Accademia americana delle scienze sociali, Fan Jishe, hanno esaminato la situazione macroeconomica della Cina e le relazioni economiche nell'ambito dei negoziati Usa-Cina. (Cip)