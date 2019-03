Difesa: il Giappone svilupperà un missile da crociera antinave aviotrasportato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone si prepara anche ad ordinare altri 100 cacciabombardieri di quinta generazione F-35 dagli Stati Uniti, per rimpiazzare parte dei suoi intercettori F-15. Lo riferiscono fonti governative citate dalla stampa giapponese, secondo cui il piano costituisce una risposta indiretta al progressivo rafforzamento dell’apparato militare cinese, nonché un ulteriore tentativo di “ammorbidire” la posizione del presidente Usa Donald Trump sul fronte del commercio, riequilibrando la bilancia degli scambi tra i due paesi. Il Giappone ha già ordinato 42 esemplari del cacciabombardiere sviluppato da Lockheed Martin, dal costo unitario di 88,1 milioni di dollari; il nuovo ordine costerebbe dunque a Tokyo quasi un miliardo di dollari. Il piano dovrebbe essere approvato in concomitanza con la revisione delle Linee guida sulla difesa nazionale, che Tokyo condurrà il mese prossimo. L’ordine da 42 esemplari già approvato dal governo giapponese prevede l’acquisto di F-35A, la versione del velivolo a decollo e atterraggio convenzionale; il nuovo ordine, invece, includerebbe anche un numero imprecisato di F-35B a decollo corto e atterraggio verticale, a riconfermai dei piani, ancora ufficiosi, per la conversione delle portaelicotteri della Marina giapponese in portaerei leggere. (segue) (Git)