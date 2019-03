Difesa: il Giappone svilupperà un missile da crociera antinave aviotrasportato (3)

- Diversi parlamentari della maggioranza conservatrice giapponese hanno ingaggiato uno scontro con il ministero della Difesa in merito ai piani per lo sviluppo di un aereo da combattimento di nuova generazione, che in futuro dovrebbe andare a sostituire gli F-2 attualmente in dotazione alle Forze di autodifesa giapponesi. Il piano iniziale dei conservatori era di affidare alle aziende nazionali lo sviluppo di un nuovo velivolo di quinta generazione; nei mesi scorsi, però, il piano è stato di fatto abbandonato, a causa dei costi proibitivi legati allo sviluppo domestico di un sistema d’arma così avanzato. Diversi parlamentari, però, sostengono che qualunque sia il futuro dell’Aviazione giapponese, le aziende nazionali debbano giocarvi un ruolo di primo piano: un problema per il Governo, e per il ministero della Difesa in particolare, che ha ricevuto dalla statunitense Lockheed Martin l’allettante proposta di un ipotetico velivolo ibrido, comprendente tecnologie e soluzioni del cacciabombardiere stealth F-35 e dell’intercettore di quinta generazione F-22, di cui sinora gli Usa non hanno mai consentito l’esportazione. (segue) (Git)