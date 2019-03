Difesa: il Giappone svilupperà un missile da crociera antinave aviotrasportato (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando a fonti della Difesa giapponese, Lockheed Martin ha anche proposto che le aziende giapponesi del settore aerospaziale e tecnologico siano responsabili di oltre la metà dello sviluppo e della produzione del futuro caccia intercettore di quinta generazione. Il futuro aereo da combattimento, che Tokyo vorrebbe introdurre in servizio a partire dal 2030, sarebbe in sostanza una versione ammodernata e aggiornata dell’F-22, specie per quanto riguarda la dotazione elettronica e avionica. La decisione di Lockheed di includere le aziende giapponesi nello sviluppo e produzione del velivolo originerebbe dalla valutazione che il Giappone pone una garanzia in termini di tutela delle tecnologie riservate. (segue) (Git)