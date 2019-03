Usa-Corea del Sud: capi Difesa si incontreranno a Washington il mese prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I responsabili della Difesa di Stati Uniti e Corea del Sud si incontreranno a Washington all’inizio del mese prossimo, per un confronto in merito al quadro della sicurezza nella Penisola coreana e agli sforzi di pace congiunti in quella regione. Lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa nazionale di Seul. I colloqui tra il ministro della Difesa sudcoreano, Jeong Kyeong-doo, e il segretario della Difesa Usa facente funzioni, Patrick Shanahan, serviranno anche a portare avanti il confronto in merito al profilo delle esercitazioni militari combinate nella Penisola e il tema del futuro trasferimento a Seul del comando operativo delle operazioni congiunte in tempo di guerra (Opcon). I due ministri valuteranno anche l’esercitazione congiunta Dong Maeng, che si è tenuta per la prima volta questo mese, e che d’ora innanzi dovrebbe sostituite l’annuale esercitazione dei centri di comando Key Resolve. (segue) (Git)