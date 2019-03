Usa-Corea del Sud: capi Difesa si incontreranno a Washington il mese prossimo (2)

- Le Forze armate di Stati Uniti e Corea del Sud hanno inaugurato questo mese la nuova esercitazione combinata Dong Maeng, che sostituirà d’ora in poi l’annuale manovra primaverile Key Resolve. Lo hanno annunciato ieri le Forze armate dei due paesi. Lo stato maggiore congiunto di Seul e il Comando delle Forze combinate Corea del Sud-Usa hanno riferito che la nuova esercitazione delle postazioni di comando prenderà il via oggi; nel fine settimana, Washington e Seul hanno annunciato la fine delle esercitazioni congiunte Key Resolve e Foal Eagle, per sostenere il processo diplomatico teso alla denuclearizzazione della Penisola coreana. “Dong Maeng, che significa alleanza in inglese, è una modifica delle precedenti esercitazioni primaverili Key Resolve e Foal Eaglec, e si concentrerà sui generali aspetti strategici, operativi e tattici delle operazioni militari nella Penisola coreana”, recita una nota congiunta firmata dal capo dello stato maggiore sudcoreano, generale Park Han-ki, e dal comandante del Comando combinato, generale Robert Abrams; nella nota, la nuova esercitazione viene descritta come necessaria a mantenere “uno standard di preparazione” per le operazioni congiunte tra le due Forze armate. (segue) (Git)