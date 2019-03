Usa-Corea del Sud: capi Difesa si incontreranno a Washington il mese prossimo (3)

- Stati Uniti e Corea del Sud hanno annunciato la cancellazione di due importanti esercitazioni congiunte annuali delle rispettive forze armate, per placare ulteriormente le tensioni nella Penisola coreana e sostenere i negoziati per la denuclearizzazione con la Corea del Nord. Un comunicato diffuso dal governo sudcoreano annuncia che il ministro della difesa di quel paese, Jeong Kyeong-doo, e il segretario alla Difesa Usa facente funzioni, Patrick Shanahan, hanno discusso all’inizio di questo mese l’esito del summit di Hanoi tra il presidente Usa, Donald Trump, e il leader nordcoreano, Kim Jong-un. Stando alla nota del governo sudcoreano, i due ministri prevedono “una ulteriore intensificazione del dialogo tra Usa e Corea del Nord” sulla base dell’esito dei colloqui. “Al termine di intense consultazioni tra le autorità della Difesa di Stati Uniti e Corea del Sud, (i due ministri) hanno concluso la cessazione delle esercitazioni congiunte Key Resolve e Foal Eagle”. Le due esercitazioni, che coinvolgono decine di migliaia di militari, sono denunciate da Pyongyang come “prove generali di invasione” della Corea del Nord, e già lo scorso anno Seul e Washington ne avevano sancito un ridimensionamento, alla luce dell’intensificazione del dialogo con Pyongyang. (segue) (Git)