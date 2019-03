Malesia: prossima udienza su caso 1Mdb-Goldman Sachs fissata per giugno

- Una corte della Malesia ha fissato per il mese di giugno la data della prossima udienza pre-processuale nell’ambito della causa giudiziaria contro Goldman Sachs Group, per il suo ruolo nello scandalo della malversazione dal fondo sovrano malese 1Malaysia Development Berhad (1Mdb). L’udienza si terrà il 24 giugno, e ciò darà maggior tempo alla corte per distribuire mandati di comparizione a carico di due delle tre unità della banca d’investimenti accusate delle ipotesi di reato Durante la prima udienza pre-processuale, nella giornata di oggi, è stata convocata la sola unità di Singapore della banca Usa. Goldman Sachs è accusata di aver ingannato gli investitori, quando aiutò 1Mdb a raccogliere 8,8 miliardi di dollari tramite emissioni obbligazionarie tra il 2012 e il 2013; l’accusa sostiene che Goldman fosse a conoscenza del fatto che i fondi sarebbero stati oggetto di appropriazione indebita. (segue) (Fim)