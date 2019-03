Malesia: prossima udienza su caso 1Mdb-Goldman Sachs fissata per giugno (2)

- L’amministratore delegato di Goldman Sachs, David Solomon, è tornato a discutere il coinvolgimento della banca d’investimento nello scandalo del fondo sovrano malese 1Mdb, emerso l’anno scorso. Intervistato dal quotidiano “Nikkei” alla fine del mese scorso, Solomon ha affermato che la banca statunitense utilizzerà le lezioni apprese nell’ambito di questa vicenda per approcciarsi con maggiore cautela ai mercati emergenti. Goldman è ancora impegnata in un contenzioso con il governo malese: il premier Mahathir Mohamad è infatti deciso a far valere la responsabilità della banca per il coinvolgimento di alcuni suoi ex banchieri nell’appropriazione indebita di miliardi di dollari del fondo sovrano, durante il governo dell’ex premier Najib Razak. Lo scontro si è intensificato a dicembre, quando i procuratori malesi hanno incriminato ex banchieri di Goldman e una controllata della banca per presunta violazione delle norme sui mercati obbligazionari. (segue) (Fim)