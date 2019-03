Malesia: prossima udienza su caso 1Mdb-Goldman Sachs fissata per giugno (3)

- Solomon, che ha assunto la guida di Goldman dopo i fatti contestati, si è scusato con i malesi a gennaio, ma ha aggiunto che “ci sono altre cose che ho difeso e che continuerò a difendere”. Siamo stati costanti, in tutto questo tempo, nel chiedere ai nostri partner di riflettere su come avremmo potuto fare diversamente”, ha dichiarato Solomon al quotidiano “Nikkei”. “Continuiamo a esaminare le nostre pratiche nei rapporti con i governi, specie quelli delle cosiddette economie emergenti, rispetto a economie maggiormente consolidate, come Giappone e Stati Uniti”, ha aggiunto l’ad. Solomon ha precisato che la Banca non ha rivisto la propria strategia per i mercati emergenti, ma lavora per introdurre pratiche che evitino il ripetersi di scandali. (segue) (Fim)