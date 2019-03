Malesia: prossima udienza su caso 1Mdb-Goldman Sachs fissata per giugno (6)

- Il primo ministro ha affermato inoltre di aver incassato il sostegno dei procuratori statunitensi per la restituzione di fondi riciclati sottratti negli scorsi anni al fondo malese, inclusi capitali che sarebbero finiti alla banca d’investimento Usa. “Ci vorrà un po’ di tempo, ma (il dipartimento di Giustizia) ha promesso di restituirci il denaro”, ha detto Mahathir. Anwar Ibrahim, leader del principale partito di governo malese, che dovrebbe subentrare a Mahathir nel ruolo di premier entro due anni, si è spinto oltre, affermando che Kuala Lumpur dovrebbe agire in maniera “più aggressiva” per ottenere un risarcimento da Goldman “ben oltre le commissioni da 600 milioni di dollari”. (segue) (Fim)