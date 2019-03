Malesia: prossima udienza su caso 1Mdb-Goldman Sachs fissata per giugno (7)

- Le autorità federali statunitensi hanno annunciato alla fine dello scorso anno l’incriminazione di due ex banchieri di Goldman Sachs – uno dei quali si è riconosciuto colpevole – e del finanziere Low Taek Jho, ritenuto la “mente” dello scandalo dei miliardi sottratti al fondo d’investimento sovrano malese 1Mdb. Low, meglio noto come Jho Low, e l’ex banchiere di Goldman Ng Chong Hwa sono stati accusati di “cospirazione per il riciclaggio di miliardi di dollari indebitamente sottratti” al fondo sovrano, nonché di violazione del Foreign Corrupt Practices Act per aver “versato tangenti a diversi funzionari della Malesia e di Abu Dhabi. Ng, noto anche come Roger Ng, è stato arrestato ieri in Malesia su richiesta delle autorità statunitensi. Tim Leissner, ex presidente di Goldman per il Sud-est Asiatico, si è proclamato colpevole dei medesimi reati, ed è stato condannato a risarcire 43,7 milioni di dollari. (Fim)