Imprese: Renault-Nissan, Senard segnala cambio obiettivi dell’alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alleanza tra i costruttori di automobili Renault, Nissan Motor e Mitsubishi Motor riesaminerà l’obiettivo di giungere a vendere 14 milioni di automobili su scala globale entro il 2022. Lo ha dichiarato il presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, indicando così un ripensamento dell’aggressiva rincorsa all’aumento dell’economia di scala intrapresa dall’ex presidente dell’alleanza, Carlos Ghosn. “Nei prossimi mesi ridefiniremo l’obiettivo sulla base di una serie di elementi”, ha detto Senard in una intervista concessa congiuntamente ai quotidiani “Nikkei” e “Le Figaro”. Il ripensamento pare originare dal calo delle vendite di Nissan nei due principali mercati globali, quelli cinese e statunitense. Dalla sua nomina alla presidenza di Renault, il 24 gennaio scorso, l’ex ad di Michelin ha lavorato per ricomporre la frattura tra Renault e Nissan generata dall’arresto di Ghosn in Giappone, lo scorso novembre. (segue) (Git)