Imprese: Renault-Nissan, Senard segnala cambio obiettivi dell’alleanza (2)

- Ad oggi Senard presiede un nuovo organismo decisionale congiunto concordato dalle due aziende, che diverrà operativo alla fine di questo mese. Le parole di Senard sono state accolte positivamente in Giappone: il focus dell’ex presidente Ghosn sulle vendite globali, infatti, ha portato negli scorsi anni a ridurre gli investimenti negli stabilimenti e nel personale giapponesi di Nissan, un fattore che ha contribuito a causare lo scandalo relativo alle procedure improprie di ispezione delle vetture prodotte da Nissan in Giappone. Nissan ha anche visto calare la propria redditività negli Stati Uniti, per effetto delle politiche tese ad ampliare la propria quota di mercato in quel paese. Nel corso dell’intervista, Senard ha ammesso che il governo francese gli ha chiesto di rendere l’alleanza tra Renault e Nissan irreversibile, anche se “non necessariamente con queste parole”. (segue) (Git)