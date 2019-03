Imprese: Renault-Nissan, Senard segnala cambio obiettivi dell’alleanza (5)

- I rapporti tra il costruttore d’auto francese Renault e l’alleato giapponese Nissan sono tornati sul binario corretto, e “il picco della crisi” innescata dall’arresto dell’ex presidente delle due aziende, Carlos Ghosn, è passato. Lo ha dichiarato la scorsa settimana l’ad di Renault, Thierry Bollore, in occasione del Salone internazionale dell’automobile di Ginevra. “Siamo strettamente interconnessi in termini di operazioni”, ha spiegato l’ad, riferendosi alle due aziende. “Abbiamo interessi comuni di entità enorme e cruciale. Questo è il frutto di 20 anni di storia comune”, ha aggiunto l’ad. Dall’arresto di Ghosn, lo scorso novembre, le due aziende hanno intrapreso un braccio di ferro per stabilire chi debba assumere la presidenza di Nissan, e ridefinire i rapporti di forza interni all’alleanza, che attualmente vede Renault in una posizione dominante. Bollore ha citato “la mia esperienza in Asia, Giappone incluso” come fattore in grado di contribuire al recupero delle relazioni con Nissan. Bollore ha anche commentato la decisione delle autorità giapponesi di scarcerare Ghosn su cauzione, dopo oltre 100 giorni agli arresti, escludendo che il manager possa tornare in una posizione dirigenziale: “Abbiamo voltato pagina”, ha detto Bollore. “(Il nuovo presidente di Renault, Jean-Dominique) Senard ora occupa quella posizione, e io occupo la mia. Ghosn è impegnato a difendersi”. (segue) (Git)