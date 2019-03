Imprese: Renault-Nissan, Senard segnala cambio obiettivi dell’alleanza (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nissan Motor Co., Renault Sa e Mitsubishi Motor Corp hanno esibito segnali di concordia il mese scorso, in occasione della prima visita a Tokyo del nuovo presidente di Renault, Jean-Dominique Senard. I vertici delle tre aziende hanno scelto di non porre l’accento sulla crisi innescata dall’arresto dell’ex presidente Carlos Ghosn, lo scorso novembre, e dalla lotta per gli equilibri di potere interni all’alleanza aziendale. Ad oggi la posizione di presidente dell’alleanza, prima occupato da Ghosn, resta vacante. (segue) (Git)