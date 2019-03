Imprese: Renault-Nissan, Senard segnala cambio obiettivi dell’alleanza (8)

- La nomina di Jaen-Dominique Senard a presidente e ad di Renault, alla fine di gennaio, è stata interpretata dalla stampa giapponese come la volontà del costruttore francese e di Parigi di chiudere definitivamente l’era di Carlos Ghosn, e riaprire la porta al dialogo con Nissan Motor, nel tentativo di mantenere in vita l’alleanza tra le due aziende. Senard, ex amministratore delegato di Michelin, sarà l’unico rappresentante di Renault in tutti i futuri negoziati con Nissan. “Voglio che la nostra relazione sia la più felice possibile”, ha dichiarato il nuovo presidente di Renault, riferendosi a Nissan e al terzo partner dell’alleanza, Mitsubishi Motor. Senard riferirà al consiglio di amministrazione, mentre Thierry Bollore, nella sua nuova veste di direttore generale, gestirà il lato operativo degli affari. (segue) (Git)