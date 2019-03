Imprese: Foxconn trasferirò la produzione di server a Taiwan per garantire sicurezza

- Foxconn sta valutando il trasferimento della produzione di server al di fuori del territorio della Cina continentale, e l’assunzione di 3mila ingegneri informatici altamente qualificati per un grande hub di processamento dati a Kaohsiung, città taiwanese dove ha sede l’azienda. Lo ha dichiarato ieri il presidente del colosso taiwanese dell’elettronica, Terry Gou, durante la cerimonia per la firma del progetto con il sindaco di quella città, Ha Kuo-yu. Gou ha motivato i piani della sua azienda citato i timori per la sicurezza informatica e il conflitto commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina. “Non sappiano come la guerra commerciale tra Usa e Cina possa evolvere. Alcuni dati sensibili devono essere custoditi in luoghi terzi, e Taiwan è una posizione neutrale tra Cina e Stati Uniti”, ha detto Gou. Il presidente di Foxconn ha fatto riferimento alle pressioni giunte nelle scorse settimane da diverse grandi società Usa clienti della sua azienda. “Ci è stato chiesto da molti clienti di custodire i dati a Taiwan (…) perché qui il governo non può costringerci a condividere le informazioni”. (segue) (Git)