Imprese: Foxconn trasferirò la produzione di server a Taiwan per garantire sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse aziende tecnologiche statunitensi temono che cavi di alimentazione e prese dei server possano essere utilizzati da Pechino per accedere a dati sensibili, e per questa ragione si sono rivolti ai loro fornitori taiwanesi, affinché spostino la produzione di tali componenti al di fuori del territorio cinese. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”. Lite-On Technology, che annovera tra i suoi clienti Dell Emc, Hp e Ibm, sta realizzando un nuovo stabilimento a Taiwan per la realizzazione di componenti per l’alimentazione dei server, proprio su richiesta della clientela Usa, preoccupata dai rischi legati allo spionaggio informatico. Quanta Computer, che fornisce server e centri dati a compagnie tecnologiche Usa come Facebook e Google, ha spostato a sua volta la produzione dalla Cina continentale a Taiwan e ad altri siti, citando, tra le altre, ragioni legate alla sicurezza. (segue) (Git)