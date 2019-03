Imprese: Foxconn trasferirò la produzione di server a Taiwan per garantire sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I timori delle aziende Usa legati alla vulnerabilità agli attacchi informatici si stanno espandendo alle componenti elettroniche più semplici e apparentemente innocue, e diverse aziende premono perché tali componenti vengano assemblati al di fuori della Cina, a prescindere da eventuali aumenti dei costi. Esperti di sicurezza come Tien Chin-wei, vicedirettore del Cybersecurity Technology Institute con sede a Taipei, sostengono che tali timori siano giustificati. I sistemi di alimentazione dei server, in particolare, sono più complicati rispetto a quelli degli ordinari sistemi dell’elettronica di consumo, e per questa ragione sarebbe più facile celarvi “backdoor” come microchip in grado di garantire l’accesso ai sistemi a soggetti non autorizzati. (segue) (Git)