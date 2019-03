Giappone: a febbraio attivo commercio merci di 3 miliardi di dollari

- Il Giappone ha registrato a febbraio un attivo del commercio internazionale di merci pari a 339 miliardi di yen (3 miliardi di dollari), interrompendo una serie negativa che proseguiva da tre mesi consecutivi. Lo ha riferito oggi il ministero delle Finanze giapponese, che ha pubblicato un rapporto preliminare in merito alla bilancia commerciale dello scorso mese. A febbraio il volume complessivo delle merci è calato per il terzo mese consecutivo (meno 1,2 per cento, a 6.380 miliardi di yen). Le importazioni però, sono calate in misura ancora maggiore: meno 6,7 per cento rispetto a gennaio, a 6.050 miliardi di yen. Le esportazioni dirette verso la Cina hanno segnato un rimbalzo, crescendo del 5,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2018, grazie anche all’anticipo delle festività del Capodanno lunare. (segue) (Git)