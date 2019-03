Giappone: a febbraio attivo commercio merci di 3 miliardi di dollari (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni del Giappone hanno segnato la contrazione più significativa da due anni a questa parte nel mese di gennaio, per effetto dell’indebolimento della domanda cinese. La terza economia del pianeta ha esportato in tutto 5.570 miliardi di yen (50,2 miliardi di dollari) di beni e servizi a gennaio, in calo dell’8,4 per cento su base annua, secondo i dati pubblicati dal ministero delle Finanze giapponese. Il dato è il peggiore da ottobre 2016, e peggiore rispetto alle previsioni degli economisti. Le esportazioni verso la Cina principale partner asiatico del Giappone – sono crollate del 17,4 per cento, a 958 miliardi di yen, trascinando al ribasso il dato complessivo. Secondo Koya Miyamae, economista di Smbc Nikko Securities, il dato riflette l’effetto combinato di una fase di debolezza dell’economia domestica cinese e dell’incertezza in merito alle ostilità commerciali tra Cina e Stati Uniti. (segue) (Git)