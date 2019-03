Giappone: a febbraio attivo commercio merci di 3 miliardi di dollari (7)

- Il Giappone è esposto agli effetti delle ostilità commerciali tra Stati Uniti e Cina non soltanto direttamente – tramite le ricadute dirette sulle esportazioni verso la Cina – ma anche indirettamente, a causa del ruolo delle aziende giapponesi nelle catene di fornitura degli esportatori cinesi. L’industria manifatturiera giapponese e la bilancia commerciale di Tokyo hanno già esibito l’impatto della volatilità del mercato globale all’inizio di quest’anno, al pari delle altre economie asiatiche orientate all’export. Ora Tokyo spera che la prospettiva di un accordo tra Washington e Pechino possa risparmiare al Giappone l’impatto indiretto di nuovi dazi. La disputa tra Stati Uniti e Cina riverbera ben oltre le economie dei due paesi: nel solo 2015 – ultimo anno per il quale siano disponibili dati conclusivi - merci giapponesi per un valore di ben 34,6 miliardi di dollari hanno fatto il loro ingresso sul mercato Usa attraverso la Cina: tale cifra rappresenta ben il 5 per cento del totale delle esportazioni effettuate quell’anno dal Giappone. (segue) (Git)