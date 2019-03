Giappone: a febbraio attivo commercio merci di 3 miliardi di dollari (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dato evidenzia come una massiccia dose di valore aggiunto del Giappone si faccia strada negli Usa sotto forma di esportazioni cinesi; e fornisce una indicazione quantitativa del rischio economico rappresentato per il Giappone dal conflitto commerciale Usa-Cina. Una intensificazione delle tensioni commerciali tra le due maggiori economie globali comporterebbe un calo della domanda internazionale di merci giapponesi. L’impatto sulle “esportazioni indirette” giapponesi può essere apprezzato anche tramite una analisi dei dati sul commercio del valore aggiunto (Tiva) compilati dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Adottando i criteri convenzionali, se un paese esporta 60 dollari di componenti in Cina, e poi li riesporta negli Usa sotto forma di prodotti finiti dal valore di 100 dollari, ciò figura come una esportazione di 60 dollari nel bilancio del primo paese, e di 100 dollari nel bilancio della Cina. Il Tiva, invece, registrerebbe la doppia transazione rispettivamente come una esportazione di 60 e 40 dollari. (segue) (Git)