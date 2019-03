Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (4)

- Ore 14.30, Torino, Palazzo Lascaris, aula consiliare, via Alfieri 15, l'assessora Cerutti partecipa alla cerimonia di apertura della V edizione di "Eu Model Torino 2019", organizzata dal Consiglio Direttivo del Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionaleore 14:30, Sala dei Morando, riunione della I Commissione (Bilancio e affari istituzionali), presidente Vittorio Barazzotto.ore 14:30, Aula, cerimonia di apertura dell’evento "Eu Model Torino 2019", a cura del Movimento studentesco per l'organizzazione internazionale.ore 15:00, Sala dei Morando, riunione congiunta delle Commissioni I (Bilancio e affari istituzionali), presidente Vittorio Barazzotto, e III (Attività produttive), presidente Raffaele Gallo.ore 16:00, Sala Viglione, riunione del gruppo di lavoro sull’evento "Eu Model Torino 2019", a cura del Movimento studentesco per l'organizzazione internazionale.Ore 16, Settimo Torinese, Biblioteca Archimede, Sala Levi, piazza campidoglio 50, l'assessora Pentenero interviene alla presentazione del Programma Mip Mettersi in proprio. (Rpi)