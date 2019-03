Business news: Trasporto aereo, Latam annuncia profitti per 149 milioni di dollari in quarto trimestre 2018

- La compagnia aerea cilena Latam, la più grande dell'America Latina, ha incassato un utile netto 149 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2018. Si tratta, riferisce la stessa società con sede a Santiago del Cile, del migliore risultato dal 2012, quando la compagnia ha assunto l'attuale assetto societario, successivo alla fusione della cilena Lan e della brasiliana Tam, all'epoca maggiori compagnie aeree nei rispettivi paesi. L'utile complessivo del 2018 di Latam è stato 182 milioni di dollari, il che dimostra che i buoni risultati dell'ultimo trimestre ha compensato la difficile situazione riscontrata nella prima parte dell'anno per la Latam e per numerose altre compagnie aeree dell'America Latina, colpite dagli effetti della debolezza delle valute locali e dagli alti prezzi del petrolio. La principale rivale della Latam in Brasile, la Gol, ha registrato una perdita di 287 milioni di dollari nel 2018. (Res)