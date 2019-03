Business news: Brasile-Paraguay, revisione trattato centrale idroelettrica Itaipu, per Abdo "sarà una sfida"

- Il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, ha dichiarato che la revisione del trattato per lo sfruttamento della centrale idroelettrica bi-nazionale di Itaipu sarà una sfida per il Brasile e per il Paraguay. "Sappiamo che ci sono questioni da risolvere che rappresentano una sfida per il nostro rapporto come quella della centrale di Itaipu. Qualunque sia il processo di negoziazione, sono sicuro, che il nuovo trattato, continuerà ad essere vantaggioso per entrambi i popoli, rafforzando il nostro rapporto", ha detto Abdo a margine dell'incontro con il presidente Jair Bolsonaro, nel palazzo presidenziale del Planalto, durante la sua visita ufficiale nel paese. (Res)