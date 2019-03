Business news: Uruguay, turismo registra calo del 30,7 per cento nei primi due mesi dell'anno

- Il turismo in Uruguay nei primi due mesi dell'anno ha registrato un calo di presenze del 30,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo rende noto il ministro del Turismo, Liliam Kechichian, sottolineando che le entrate di valuta straniera nei due mesi più importanti della stagione estiva hanno sofferto una contrazione del 27,5 per cento. Come unico dato positivo il ministro ha illustrato il saldo della bilancia tra le spese dei turisti uruguaiani all'estero e quelle degli stranieri in Uruguay. Quest'ultimo è risultato favorevole per 431,5 milioni di dollari. In termini nominali il turismo in Uruguay ha fruttato nei primi due mesi entrate per 614 milioni di dollari con una spesa media complessiva per persona di 772,6 dollari e una spesa giornaliera di 113,1 dollari. Anche il tempo di soggiorno medio è passato dai 7,1 giorni del 2018 ai 6,8 del primo bimestre 2019. (Res)