Business news: Paraguay, governo annuncia appalti per 350 milioni di dollari su infrastrutture

- Il governo del Paraguay ha annunciato che verranno indette gare d'appalto per 350 milioni di dollari nel settore delle infrastrutture nel corso di quello che rimane del primo semestre dell'anno. Lo ha reso noto il ministero dei Lavori pubblici (Mopc) attraverso un comunicato emesso al termine di una riunione del gabinetto economico. Nella nota si sottolinea inoltre che inizieranno questo mese gli esborsi relativi ad opere già aggiudicate per l'equivalente di 60 milioni di dollari e che è stato approvato il pagamento di 54 milioni di dollari relativo a saldi pendenti di pagamento per opere concluse lo scorso semestre. Alla riunione del gabinetto hanno partecipato oltre al ministro dei Lavori pubblici, Arnoldo Wiens, anche il titolare della segreteria tecnica per la Pianificazione, Carlos Pereira, il ministro delle Finanze, Benigno Benitez, il ministro dell'Agricoltura, Denis Lichi, quello del Lavoro, Carla Bacigalupo, ed il capo di Gabinetto, Julio Ullon. (Res)