Business news: Trasporto aereo, American Airlines sospende i voli verso il Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea statunitense American Airlines ha annunciato di avere sospeso i voli per il Venezuela, a causa del deterioramento della situazione umanitaria e di sicurezza. “American Airlines ha sospeso momentaneamente le operazioni a Caracas e Maracaibo”, rende noto la compagnia in una dichiarazione. “La sicurezza e la protezione dei membri del nostro equipaggio e dei nostri clienti è sempre prioritaria. American Airlines non opererà in paesi che non considera sicuri”. (Res)