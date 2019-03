Business news: Bolivia, a settembre inizia esportazione 120 megawatt mensili di energia verso Argentina

- La Compagnia nazionale dell'elettricità boliviana (Ende) prevede esportare energia elettrica in Argentina partire dal prossimo mese di settembre. "Si parla di una quantità fino a un massimo di 120 megawatt e di entrate tra i due o tre milioni di dollari al mese a seconda della domanda", ha dichiarato il presidente della compagnia, Joaquin Rodriguez. Per iniziare la costruzione della linea di interconnessione di 70 chilometri che permetterà l'esportazione Ende è in attesa dell'approvazione della licenza ambientale da parte argentina per la quale si terrà un'udienza pubblica il 12 aprile. I lavori di costruzione dei 40 chilometri di linea dal lato boliviano, informa il quotidiano "La Razon", sono invece già iniziati. (Res)