Business news: Argentina, industria lavora al 56,2 per cento delle sue capacità, record negativo dal 2002

- L'industria argentina ha lavorato lo scorso gennaio al 56,2 per cento delle sue capacità produttive, il livello più basso fin dal 2002. E' quanto emerge dal rilevamento mensile dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). Il dato rappresenta una caduta del 5,4 per cento rispetto allo stesso mese del 2018 e di un ulteriore 0,4 per cento rispetto a dicembre 2018, mese in cui era stato già stabilito un altro record negativo. Si tratta di un risultato che non solo rappresenta il punto più basso del governo di Mauricio Macri fin da suo insediamento, nel dicembre del 2015, ma che riporta il livello di produzione fino al punto più basso della recessione scaturita dal default e dall'uscita della convertibilità monetaria del 2001. (Res)