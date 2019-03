Business news: Brasile, esportazioni carne suina in crescita del 26,5 per cento a febbraio

- Le esportazioni di carne suina in Brasile sono cresciute del 26,5 per cento a febbraio rispetto allo stesso mese del 2018. Lo riporta l'Associazione brasiliana delle proteine animali (Abpa), secondo cui la crescita è dovuta principalmente all'aumento della domanda dalla Russia, che ha ripreso le importazioni di carne brasiliana dopo un embargo di un anno. "Il forte aumento delle vendite di carne suina in Russia e in altri mercati indica un orizzonte ottimista nelle esportazioni del settore: in questo contesto di recupero delle vendite, è importante mantenere un flusso di spedizioni in diversi mercati, per ridurre la dipendenza da poche destinazioni di esportazione", ha detto in una nota Francisco Turra, presidente di Abpa. Il mercato russo è stato riaperto alla fine del 2018 e, secondo l'Abpa, nei primi due mesi di quest'anno il paese euroasiatico si è classificato al terzo posto tra i maggiori importatori, con 11 mila tonnellate di carne suina acquistata. (Res)