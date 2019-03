Business news: Uruguay, via libera a permessi ambientali per costruzione ferrovia centrale

- Il governo dell'Uruguay ha raggiunto un accordo con il sindacato dei lavoratori del ministero dell'Ambiente (Mvotma), che apre la strada all'ottenimento dei permessi ambientali per costruire la ferrovia centrale, progetto infrastrutturale del valore di oltre 800 milioni di dollari destinato al trasporto merci. Lo ha reso noto il ministro del Lavoro, Ernesto Murro, in dichiarazioni rilasciate al quotidiano "La Repubblica". Il sindacato minacciava di opporsi alla concessione dei permessi necessari. Il progetto della Ferrovia centrale prevede la posa di 273 chilometri di rotaie e rappresenta una condizione indispensabile per poter dare il via a un investimento da oltre 2 miliardi di dollari per la costruzione di una mega fabbrica di cellulosa nel centro del paese da parte della cartiera finlandese Upm. (Res)