Business news: Brasile, produzione crolla in 6 delle 15 aree industriali del paese

- La produzione industriale in Brasile è diminuita a gennaio in sei delle 15 aree industriali del paese rispetto al mese di dicembre 2018. Lo riporta l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) nel bollettino mensile sull'industria. Lo stato di San Paolo, la più grande area industriale del paese, ha registrato un calo dell'1,8 per cento. Flessioni sono state registrate in Mato Grosso (-5,4 per cento), Espirito Santo (-2,6 per cento), Bahia (-2,2 per cento), Rio de Janeiro (-1,3 per cento) e Ceará (-0,4 per cento). Al contrario progressi sono stati registrati in Amazonia (5,2 per cento), Pernambuco (3,0 per cento), Rio Grande do Sul (2,6 per cento), Goiás (2,6 per cento), Pará Nordest (1,0 per cento), Santa Catarina (0,8 per cento), Minas Gerais (0,7 per cento) e Paraná (0,7 per cento). (Res)