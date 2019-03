Business news: Brasile, settore dei servizi registra frenata dello 0,3 per cento a gennaio su mese

- Il settore dei servizi in Brasile ha iniziato il 2019 con una frenata dello 0,3 per cento rispetto a dicembre 2018. Lo riporta l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Si tratta del primo calo da settembre 2018. Complessivamente nel 2018 il volume di affari dei servizi forniti nel paese è diminuito dello 0,1 per cento. Si tratta del quarto anno consecutivo di contrazione che ha fatto segnare una perdita dell'11,1 per cento nel quadriennio. Secondo l'Ibge, solo due delle cinque attività monitorate nell'ambito del settore dei servizi sono diminuite da dicembre a gennaio, ma insieme rappresentano il 63 per cento dei servizi nel paese. Si tratta del segmento che include trasporti, logistica e posta, in calo dello 0,6 per cento e il segmento che include servizi di informazione e comunicazione, in calo dello 0,2 per cento. "Una buona parte della contrazione nel settore dei trasporti è dovuta al basso rendimento delle attività di trasporto su gomma, gasdotti e merci. I servizi di informazione e comunicazione sono stati influenzati dai minori introiti nello sviluppo e nella concessione di licenze di programmi per computer, il che è normale all'inizio del trimestre" riporta l'Ibge in una nota. (Res)