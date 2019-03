Business news: Argentina, governo aumenta fondi per previdenza sociale, energia e trasporti

- Il governo ha aumentato i fondi per la previdenza sociale e per i ministeri dell'Energia, del Tesoro e dei Trasporti per oltre tre miliardi di dollari. E' quanto si legge in un decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Gli aumenti saranno destinati principalmente all'aumento degli assegni familiari, dei sussidi alle compagnie elettriche e all'acquisto di gas dalla Bolivia. Lo stanziamento sarà finanziato attraverso il programma di assistenza finanziaria di tipo Stand By da oltre 57 miliardi di dollari accordato dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Nel dettaglio, alla previdenza sociale verranno destinati circa 680 milioni di dollari; al Tesoro andrà un fondo aggiuntivo di 1,5 miliardi di dollari, mentre sono circa 250 i milioni di dollari destinati al ministero per l'Energia. (Res)