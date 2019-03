Algeria: Francia, proteste in piazza contro il presidente Bouteflika (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tentativo di garantire la stabilità del paese, le autorità hanno nominato Lakhdar Brahimi alla presidenza della Conferenza nazionale. Diplomatico di lungo corso, già segretario generale aggiunto della Lega araba e delle Nazioni Unite, poi inviato speciale dell’Onu in Siria, Brahimi è un considerato una personalità di caratura internazionale ed è indicato da molti come possibile “traghettatore” nella fase di transizione. In caso di defezione di Bouteflika, inoltre, il potere potrebbe passare temporaneamente alla seconda carica dello Stato, Abdelkader Bensalah, presidente del Consiglio della nazione, la camera alta del paramento bicamerale algerino. (segue) (Ala)