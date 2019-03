Business news: Brasile, produzione industriale rallenta dello 0,8 a gennaio 2019

- La produzione industriale in Brasile è diminuita dello 0,8 per cento a gennaio 2019, rispetto al mese di dicembre 2018. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) nel rapporto mensile sull'industria (Pim). Si tratta del calo maggiore da settembre dello scorso anno, quando la contrazione era stata dell'1,9 per cento. Rispetto a gennaio 2018 invece la contrazione è stata del 2,6 per cento. Il dato aggregato degli ultimi 12 mesi segna tuttavia una crescita dello 0,5 per cento. (Res)