Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ore 10, Torino, Circolo dei Lettori, via Bogino 9, l'assessore Valmaggia partecipa al convegno “Gestione ecosostenibile delle erbe infestanti in ambito urbano”ore 10:00, Sala dei Morando, riunione della IV Commissione (Sanità e politiche sociali), presidente Domenico Rossi.ore 10:00, visita di Palazzo Lascaris da parte della Scuola elementare Giachino di Torino.ore 11:00, visita di Palazzo Lascaris da parte dell’Istituto Lagrangia di Vercelli.Ore 11, Strambinello (To), piazza 4° Reggimento Alpini, Salone Pluriuso, gli assessori Balocco e Pentenero partecipano alla Conferenza Stampa sulle Infrastrutture per il CanaveseOre 12, Torino, piazza Palazzo di Città, l’assessora Cerutti partecipa al minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime della strage del Museo del Bardo di Tunisi, in occasione del 4° anniversarioore 12:00, Sala delle Bandiere, conferenza stampa di presentazione del report su sovraindebitamento e usura realizzato da Ires Piemonte, a cura dell'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura. Interviene il componente dell'Ufficio di presidenza Giorgio Bertola, delegato all'Osservatorio. (segue) (Rpi)