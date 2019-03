Roma: Colosseo si tinge di verde, la Capitale 'celebra' la festa San Patrizio patrono d'Irlanda

- Monumenti illuminati di verde anche in Italia per celebrare la festa di San Patrizio, patrono d'Irlanda. Si tratta dell'iniziativa Global Greening, organizzato dall’Ente del Turismo Irlandese che dalla prima edizione del 2010 è andata crescendo arrivando a coinvolgere circa 389 monumenti e luoghi simbolo (tra cui diversi siti Unesco) in tutto il mondo. A Roma il Colosseo si è tinto di verde così come l'ambasciata d’Irlanda di Villa Spada. (Rer)