Business news: Paraguay, presentate offerte per progetto costruzione nuovo tracciato ferroviario

- Il ministro dei Lavori pubblici del Paraguay, Arnoldo Wiens, ha reso noto che sono sei le imprese che si sono presentate alla gara d'appalto per la costruzione e concessione del nuovo tracciato ferroviario metropolitano che collegherà la capitale Assunzione con il sobborgo di Ypacaraì. Si tratta di un treno di tipo elettrico con capacità di trasporto di 300 passeggeri. "In questo momento si lavora sull'analisi dettagliata delle sei proposte presentate da differenti consorzi, che si sono mostrati interessati alla concessione", ha dichiarato Wiens. Il ministro, segnala l'agenzia di stampa ufficiale "Ip", ha chiarito che il progetto richiede un investimento di circa 580 milioni di dollari che saranno finanziati in parte con fondi privati, e ha quindi ringraziato "le aziende straniere che hanno mostrato interesse ad investire nel paese". "Si tratta di un ottimo segnale per l'immagine del Paraguay", ha sottolineato. (Res)