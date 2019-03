Business news: Cile, governo annuncia progetto legge per riduzione guadagni imprese di distribuzione

- Il governo cileno ha deciso di ridurre il margine di guadagno delle imprese di distribuzione elettrica dopo le forti proteste dell'opinione pubblica sul costo dell'installazione obbligatoria dei nuovi contatori cosiddetti "intelligenti". "Il ministero dell'Energia sta lavorando a un progetto di legge che riforma il settore della distribuzione elettrica. In questa proposta si rivedranno gli elementi principali del processo di formazione delle tariffe e la redditività delle imprese di distribuzione", ha dichiarato ieri il ministro dell'Energia, Susana Jimenez. Obiettivo principale del nuovo progetto del governo è quello di moderare l'impatto sugli utenti del costo dei nuovi contatori attraverso la riduzione della redditività delle concessioni del settore della distribuzione, redditività attualmente fissata per legge al 10 per cento. (Res)