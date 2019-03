Business news: Cile, Enel aderisce a proposta governo su revisione installazione contatori intelligenti

- La compagnia di distribuzione elettrica Enel Cile ha confermato la sua disponibilità a collaborare con il governo per rivedere il processo di installazione dei contatori intelligenti. Lo ha fatto attraverso un comunicato che conferma le dichiarazioni del ministro cileno dell'Energia, Susana Jimenez. "Enel Cile aderisce alla proposta del ministro Jimenez e manifesta la sua totale disponibilità a partecipare ad un tavolo di lavoro tecnico che abbia come obiettivo rivedere il processo di installazione dei contatori intelligenti", recita la nota della compagnia. "Il passaggio a un sistema di misurazione intelligente è fondamentale per la modernizzazione della rete di distribuzione e rappresenta una condizione necessaria per la digitalizzazione del sistema elettrico per poter avanzare verso una rete sempre più intelligente e con una miglior qualità del servizio", conclude il comunicato della succursale cilena di Enel. (Res)